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18/07/2022 09:06

【虛幣世界】比特幣再失守２１０００美元，分析料近期幣價積極

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上周五美股表現造好，惟加密貨幣走勢未能企穩，其中比特幣
失守２１０００美元水平，分析相信近期比特幣將於１８０００美元至２２０００美元水平徘徊
，市場關注本月聯儲局加息能否控制美國通脹問題，普遍相信本月聯儲局最起碼加息四分三厘甚
至一厘水平。
　　加密資產管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ
　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）表示，雖然比特幣本周看到了積極的勢頭，但當你從更廣泛的角度來
看，它仍然是區間波動的，並且仍在努力突破　２２０００　美元的阻力位，相信人有一波會跌
穿底部，預計很多人將會增持。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０８２４﹒３４元（美元．下同），升０﹒１２％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３４８﹒５４元，升０﹒７４％；艾達幣報
０﹒４４７２元，跌０﹒１３％；瑞波幣報０﹒３４８９元，升１﹒６％。（ｕｌ）
　
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