【新冠肺炎】上海黃浦等９區繼續開展「３天２檢」全員核酸檢測

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市疫情防控辦表示，由於上海疫情社

會面風險依然存在，因此決定於７月１９日至７月２１日對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、

普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域和其餘行政區有陽性感染者軌跡的街道（鎮）開

展「３天２檢」（即３天內完成兩次核酸檢測，至少間隔２４小時）全員核酸篩查。

