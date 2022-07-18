【新冠肺炎】上海黃浦等９區繼續開展「３天２檢」全員核酸檢測

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市疫情防控辦表示，由於上海疫情社
會面風險依然存在，因此決定於７月１９日至７月２１日對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、
普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域和其餘行政區有陽性感染者軌跡的街道（鎮）開
展「３天２檢」（即３天內完成兩次核酸檢測，至少間隔２４小時）全員核酸篩查。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|大行報告18/07/2022
【大行炒D乜】匯證點評濠賭股 唱淡美高梅
|開市Good Morning18/07/2022
溫傑：匯控股價難寄予厚望 內銀首選農行
|財經熱話18/07/2022
【虛幣世界】比特幣再失守21000美元，分析料近期幣價積極
|財經熱話18/07/2022
【陶觀天下】通脹又創新高 歐元再探平價
|市場動向18/07/2022
BCT升級強積金平台融入元宇宙概念
|財經熱話15/07/2022
《嚟緊炒D乜》內地恢復遊戲版號審批 金山軟件雙線發展宜部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰