【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１億人幣，買騰訊沽恒生中國企業

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開１８１點，報２０４７９點。最高升５６８點報

２０８６６點，最低跌３點報２０２９４點。恒指收報２０８４６點，升５４８點或２﹒７％。

按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１億元人民幣，減少６４﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、小鵬汽車（０９８６８）；淨

賣出最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）、吉利汽車

（００１７５）。

主板成交１１６０﹒８９億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２６６﹒６億元，佔總成交

２３％。

騰訊控股升２﹒３４％報３３２﹒６元，北水淨買入４﹒３億元；比亞迪股份跌０﹒１４％

報２９３﹒８元，北水淨買入２﹒２億元；小鵬汽車跌１﹒５６％報１１３﹒９元，北水淨買入

１﹒１億元。

恒生中國企業升２﹒８７％報７３﹒２４元，北水淨賣出１０﹒４億元；美團升５﹒８６％

報１８９﹒７元，北水淨賣出２﹒２億元；吉利汽車升０﹒９６％報１６﹒８４元，北水淨賣出

２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒３２

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２１

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒０９

協鑫科技 （０３８００） ０﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －１０﹒３６

美團 （０３６９０） －２﹒２１

吉利汽車 （００１７５） －２﹒０１

藥明生物 （０２２６９） －１﹒４４

理想汽車 （０２０１５） －１﹒２２

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