【夜期時段】即月期指最新報２０８３５點，跌１０點，低水１１點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８５５點，升１０點，高水９

點，最新報２０８３５點，跌１０點，低水１１點，合約成交５８４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１７６點，升１點，高水７點，最新報７１６４點，跌

１１點，低水５點，合約成交３１４張。

