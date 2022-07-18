【夜期時段】即月期指最新報２０８３５點，跌１０點，低水１１點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８５５點，升１０點，高水９
點，最新報２０８３５點，跌１０點，低水１１點，合約成交５８４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１７６點，升１點，高水７點，最新報７１６４點，跌
１１點，低水５點，合約成交３１４張。
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