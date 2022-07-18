【香港政情】多名官員出席習近平講話研討會，夏寶龍、譚惠珠講話

《經濟通通訊社１８日專訊》全國港澳研究會早上舉行專題研討會，學習國家主席習近平在

慶祝回歸大會重要講話的精神。研討會主會場設在北京，本港分會場就設在灣仔會展。行政長官

李家超、前行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、警

務處處長蕭澤頣，基本法委員會前副主任梁愛詩等都有出席，港澳辦主任夏寶龍就會視像發言。



＊夏寶龍：習近平冀特區政府務實有為，不負人民＊



港澳辦主任夏寶龍發言時表示，習近平的講話蘊含著鮮明的實踐邏輯，殷切希望新一屆特區

政府務實有為、不負人民，著力破解香港當前最直接，最突出，最迫切的問題，對香港實現良政

善治具有很強的現實指引作用。

夏寶龍表示，習近平提出的「四點希望」，「一國兩制」實踐具有鮮明的問題導向、目標導

向和結果導向，為香港實現長治久安和長期繁榮穩定提供了行動指南。特別行政區政府要轉變治

理理念、改進政府作風、強化基層基礎、提高治理能力，努力建設一個能夠全面準確貫徹「一國

兩制」方針、能夠帶領港澳全面發展、能夠為廣大市民辦實事的有為政府。



＊譚惠珠：香港高度自治源自中央全面管治權＊



基本法委員會副主任譚惠珠表示，中央對香港有全面管治權，是香港高度自治權的來源，而

香港過去五年，並沒有落實愛國者治港，以致受到多方面衝擊及外國干預，社會秩序及生活大受

破壞，因此中央要撥亂反正，實施《港區國安法》，並完善香港選舉制度，以確保愛國者治港原

則。（ｈｙ）

