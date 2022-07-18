【香港政情】譚耀宗：給政府３個月時間做實事，研討會未提２３條

《經濟通通訊社１８日專訊》全國港澳研究會早上舉行專題研討會，學習國家主席習近平在

慶祝回歸大會重要講話的精神。研討會主會場設在北京，本港分會場就設在灣仔會展。行政長官

李家超、前行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、警

務處處長蕭澤頣，基本法委員會前副主任梁愛詩等都有出席，港澳辦主任夏寶龍就會視像發言。

全國人大常委譚耀宗表示，港澳辦主任夏寶龍在研討會中，向出席者解讀及說明習近平的重

要講話精神。他說夏寶龍在會上特別指出，習近平所講的「四點希望」是特區政府的行動指南，

希望特區政府可以做實事。

譚耀宗指，希望各方給予政府時間，在未來３個月內「做一點實事」，達成習近平對香港發

展的四點希望。他又指，會上沒有特別詳細談及《基本法》第２３條立法。



＊劉兆佳：夏寶龍言論令港人相信中央能抵禦外來抵制＊



港澳辦主任夏寶龍在有關討論國家主席習近平講話精神的研討會發言時表示，全體港澳居民

都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死。必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不

留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。

全國港澳研究會副會長劉兆佳出席研討會後表示，夏寶龍的發言是顯示他知悉香港日後可能

面對險惡的國際形勢，美國和西方對中國的打壓升級，香港無可避免成為打壓對象，即使有國安

法和完善選舉制度的措施，不排除美國和西方會繼續在香港進行干擾及破壞，不斷在國際上抹黑

香港，透過制裁手段左右特區政府施政，損害愛國力量建設。

劉兆佳認為，在這種情況下，中央自然要求特區政府及官員以及愛國力量，面對西方打壓時

，要有強大戰鬥力，確保香港不會受太大影響，特別是令香港人相信，中央能代表香港抵禦外來

抵制，亦不會令香港內部產生不利國家和香港發展的影響。（ｈｙ）

