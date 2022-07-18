【新冠肺炎】本港新增３４３６宗確診，本地個案３１８２宗

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

３４３６宗新冠肺炎確診，包括３１８２宗本地個案，當中１１８５宗核酸檢測陽性，１９９７

宗快測經覆檢陽性，另有２５４宗輸入個案，其中１４５宗在機場發現，８９宗在檢疫酒店發現

，２０宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４０個國家，包括６４宗來自英國、２４宗來自泰國、２１宗來自澳洲、１６

宗分別來自新加坡和加拿大。



＊新增３宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增３宗死亡個案，包括１男２女，

年齡介乎５８至１０１歲，並非來自院舍，２名已打３針，１名打１針。６０歲女患者已打３針

，７月１１日在家中暈倒送往仁濟醫院，５日前快測呈陽性，送院後發現有心肌梗塞問題，檢測

呈陽性ＣＴ值大於２０，情況不穩，７月１７日離世；５８歲男患者有糖尿病問題，快測陰性，

７月１６日因喉嚨痛、氣促前往屯門醫院急症室，發現血壓低，心肌梗塞，檢測陽性ＣＴ值

２７﹒８，７月１７日離世；１０１歲女患者有高血壓，瑪麗醫院檢測陽性，ＣＴ值２６﹒９，

７月１７日離世。（ｈｙ）

