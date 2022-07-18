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18/07/2022 16:31

【新冠肺炎】本港新增３４３６宗確診，本地個案３１８２宗

　　《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
３４３６宗新冠肺炎確診，包括３１８２宗本地個案，當中１１８５宗核酸檢測陽性，１９９７
宗快測經覆檢陽性，另有２５４宗輸入個案，其中１４５宗在機場發現，８９宗在檢疫酒店發現
，２０宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自４０個國家，包括６４宗來自英國、２４宗來自泰國、２１宗來自澳洲、１６
宗分別來自新加坡和加拿大。
　
＊新增３宗死亡個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增３宗死亡個案，包括１男２女，
年齡介乎５８至１０１歲，並非來自院舍，２名已打３針，１名打１針。６０歲女患者已打３針
，７月１１日在家中暈倒送往仁濟醫院，５日前快測呈陽性，送院後發現有心肌梗塞問題，檢測
呈陽性ＣＴ值大於２０，情況不穩，７月１７日離世；５８歲男患者有糖尿病問題，快測陰性，
７月１６日因喉嚨痛、氣促前往屯門醫院急症室，發現血壓低，心肌梗塞，檢測陽性ＣＴ值
２７﹒８，７月１７日離世；１０１歲女患者有高血壓，瑪麗醫院檢測陽性，ＣＴ值２６﹒９，
７月１７日離世。（ｈｙ）

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