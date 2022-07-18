【聚焦人幣】人幣中間價升５６點子，報６﹒７４４７

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４４７，

較上個交易日升５６點子，上個交易日報６﹒７５０３。

美元在上漲一周後回落，美匯指數上周五（１５日）紐約尾盤跌０﹒５２％，報

１０７﹒９８，周線漲０﹒９１％。歐元兌美元自２０年低位回升，上漲０﹒６７％至

１﹒００８４，周線跌近１％。市場將觀望歐洲央行周四（２１日）加息決策及北溪１號是否如

期恢復供氣。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４４７ －５６﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８０４８ ＋４２５﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８７２９ ＋１５８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９２ －７﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０１３９ ＋２７１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９０１ ＋３２３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１６５５ ＋２８０﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８２３９ ＋１４４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９１３２ ＋４７５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１８２７ ＋３５５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９３ ＋１１﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒４４１８ －４５８６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３１７ －１１９﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒６６００ ＋５２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

