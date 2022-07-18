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18/07/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價升５６點子，報６﹒７４４７

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４４７，
較上個交易日升５６點子，上個交易日報６﹒７５０３。
　　美元在上漲一周後回落，美匯指數上周五（１５日）紐約尾盤跌０﹒５２％，報
１０７﹒９８，周線漲０﹒９１％。歐元兌美元自２０年低位回升，上漲０﹒６７％至
１﹒００８４，周線跌近１％。市場將觀望歐洲央行周四（２１日）加息決策及北溪１號是否如
期恢復供氣。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４４７　　　－５６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８０４８　　＋４２５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８７２９　　＋１５８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９２　　　　－７﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０１３９　　＋２７１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９０１　　＋３２３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１６５５　　＋２８０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８２３９　　＋１４４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９１３２　　＋４７５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８２７　　＋３５５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９３　　　＋１１﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒４４１８　－４５８６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３１７　　－１１９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒６６００　　　＋５２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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