【聚焦數據】二季度金融業ＧＤＰ絕對額增５﹒９％，地產業降７％

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，根據有關基礎資料和國內生產總值
（ＧＤＰ）核算方法，初步核算，中國二季度ＧＤＰ絕對額２９２４６４億元（人民幣．下同）
，同比增長０﹒４％。其中，金融業絕對額２４２４９億元，同比增長５﹒９％；房地產業絕對
額１８６０５億元，同比下降７％。（ｃｔ）
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