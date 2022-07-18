【聚焦數據】國資委：上半年央企淨利潤同比增６﹒１％

《經濟通通訊社１８日專訊》國資委１７日公布，上半年中央企業實現營業收入１９﹒２萬

億元（人民幣．下同），同比增１２％；利潤總額１４０９３﹒６億元，同比增７﹒１％；淨利

潤１０８５７﹒５億元，同比增６﹒１％。國資委並在會議上強調，下半年國資央企要實現全年

淨利潤增長６﹒５％目標。

國資委表示，受疫情等超預期因素影響，中國經濟出現新的下行壓力，國資委黨委深入開展

提質增效專項行動，推出穩增長１０項舉措，各中央企業上半年營收利潤率保持較高水平，穩定

宏觀經濟大盤發揮了「壓艙石」作用。

國資委在中央企業負責人研討班上強調，下半年要實現全年淨利潤增長６﹒５％目標，要持

續做好能源資源安全穩定保供，幫助中小企業紓困解難，降低全社會經濟運行成本，促進產業鏈

上中下游協同發展。要堅決抓好重大風險防範化解工作，抓實抓細疫情防控，推進審計發現問題

整改，完善投資監管工作機制，強化安全生產責任，守住不發生重大風險和系統性風險底線。要

大力加強黨的建設，提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的能力水平，推動反腐敗斗爭取得壓

倒性勝利並全面鞏固。（ｄｗ）

