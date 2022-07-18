【新冠肺炎】全國昨新增陽性５１０宗，廣西北海增逾百宗本土病例

《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠疫情再次升溫，全國昨日新增本土確診及無症狀感染

合計５１０宗。國家衛健委公布，１７日報告新增本土病例１１７宗（廣西５９宗，甘肅２８宗

，四川９宗，廣東７宗，上海３宗，安徽３宗，江西３宗，河南３宗，江蘇１宗，海南１宗），

含４６宗由無症狀感染者轉為確診病例；新增本土無症狀感染者３９３宗（甘肅１８３宗，廣西

５３宗，安徽５２宗，河南３９宗，上海１４宗，四川１４宗，江西１２宗，廣東１０宗，吉林

８宗，山東４宗，遼寧２宗，江蘇２宗）。



＊甘肅蘭州宣布延長臨時管控＊



甘肅昨日新增本土確診病例２８宗本土無症狀感染者１８３宗。甘肅蘭州市主城區４個行政

區，已實施臨時管控達一星期，因為疫情未見緩和，當局周日宣布管控措施延長多一星期。

廣西北海市海城區１２日確診首例無癥狀感染者。此後數日，北海疫情突起，廣西衛健委通

報，昨日新增本土新冠肺炎確診病例５９宗均在北海市，無症狀感染者５３宗（北海市５１宗；

南寧市賓陽縣１宗；欽州市浦北縣１宗）。由於目前是暑假期間，北海湧入大量遊客。目前還有

２０００多名遊客滯留北海，北海市成立旅遊服務專班，全力開展服務和保障工作。

廣西紀檢監察網通報，北海市海城區７月１２日發生新冠肺炎疫情並傳播外溢，因北海市海

城區委副書記、區長蘇礦峰，市衛生健康委員會黨組書記、主任唐崗在疫情防控中對工作重視不

夠、風險意識不強、措施不當、履職不力、責任不落實，自治區黨委決定，對蘇礦峰、唐崗予以

免職（有關行政職務按法定程序辦理）。（ｃａ）

