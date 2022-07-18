  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/07/2022 09:29

【新冠肺炎】全國昨新增陽性５１０宗，廣西北海增逾百宗本土病例

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地新冠疫情再次升溫，全國昨日新增本土確診及無症狀感染
合計５１０宗。國家衛健委公布，１７日報告新增本土病例１１７宗（廣西５９宗，甘肅２８宗
，四川９宗，廣東７宗，上海３宗，安徽３宗，江西３宗，河南３宗，江蘇１宗，海南１宗），
含４６宗由無症狀感染者轉為確診病例；新增本土無症狀感染者３９３宗（甘肅１８３宗，廣西
５３宗，安徽５２宗，河南３９宗，上海１４宗，四川１４宗，江西１２宗，廣東１０宗，吉林
８宗，山東４宗，遼寧２宗，江蘇２宗）。
　
＊甘肅蘭州宣布延長臨時管控＊
　
　　甘肅昨日新增本土確診病例２８宗本土無症狀感染者１８３宗。甘肅蘭州市主城區４個行政
區，已實施臨時管控達一星期，因為疫情未見緩和，當局周日宣布管控措施延長多一星期。
　　廣西北海市海城區１２日確診首例無癥狀感染者。此後數日，北海疫情突起，廣西衛健委通
報，昨日新增本土新冠肺炎確診病例５９宗均在北海市，無症狀感染者５３宗（北海市５１宗；
南寧市賓陽縣１宗；欽州市浦北縣１宗）。由於目前是暑假期間，北海湧入大量遊客。目前還有
２０００多名遊客滯留北海，北海市成立旅遊服務專班，全力開展服務和保障工作。
　　廣西紀檢監察網通報，北海市海城區７月１２日發生新冠肺炎疫情並傳播外溢，因北海市海
城區委副書記、區長蘇礦峰，市衛生健康委員會黨組書記、主任唐崗在疫情防控中對工作重視不
夠、風險意識不強、措施不當、履職不力、責任不落實，自治區黨委決定，對蘇礦峰、唐崗予以
免職（有關行政職務按法定程序辦理）。（ｃａ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告18/07/2022
【大行炒D乜】匯證點評濠賭股　唱淡美高梅
人氣文章開市Good Morning18/07/2022
溫傑：匯控股價難寄予厚望　內銀首選農行
人氣文章財經熱話18/07/2022
【虛幣世界】比特幣再失守21000美元，分析料近期幣價積極
人氣文章財經熱話18/07/2022
【陶觀天下】通脹又創新高　歐元再探平價
人氣文章市場動向18/07/2022
BCT升級強積金平台融入元宇宙概念
人氣文章財經熱話15/07/2022
《嚟緊炒D乜》內地恢復遊戲版號審批　金山軟件雙線發展宜部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金