【聚焦數據】國資委：４８家央企２０２１年度考核結果為Ａ級

《經濟通通訊社１８日專訊》國資委１７日發布２０２１年度和２０１９－２０２１年任期

中央企業負責人經營業績考核結果，２０２１年度考核結果為Ａ級的企業４８家，２０１９－

２０２１年任期考核結果為Ａ級企業４６家。２０１９－２０２１年任期，中央企業總體資產負

債率控制在６５％以內，任期末較任期初下降１個百分點，一批高負債企業負債率回歸合理水平

。

國資委對中央企業實施經營業績考核以來，有８家企業連續１８個年度和６個任期均獲得Ａ

級，包括航天科技、兵器工業集團、中國電科、中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）

、國家電網、中國移動（００９４１）（６００９４１）、國投、招商局集團。

國資委官網顯示，截至目前由國資委履行出資人職責的中央企業共有９６家。《中央企業負

責人經營業績考核辦法》明確，年度經營業績考核和任期經營業績考核等級分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

四個級別，Ａ級企業根據考核得分，國資委依據年度和任期經營業績考核結果對企業負責人實施

獎懲。經營業績考核結果作為企業負責人薪酬分配的主要依據和職務任免的重要依據。（ｄｗ）

