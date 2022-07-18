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18/07/2022 14:17

【內房困局】內媒：６月地產貸款新增規模回暖，個貸多增千五億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》房地產市場銷售端、融資端呈現回暖跡象。據內媒引述金融管
理部門和多家銀行報道，６月房地產貸款新增規模較５月明顯提升，連續兩月環比多增。
　　預計６月房地產貸款新增超１５００億元（人民幣．下同），較５月環比多增２５００億元
，其中房地產開發貸款多增１０００億元，個人住房貸款多增１５００億元，房地產融資呈現回
暖趨勢。（ｊｔ）

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