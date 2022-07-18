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18/07/2022 16:11

【Ａ股外援】瑞聯重新進入中國股市，料經濟已觸底且憧憬刺激措施

　　《經濟通通訊社１８日專訊》外資銀行紛紛表態重回中國股市。瑞士私人銀行瑞聯銀行
（ＵＢＰ）周一稱，對股票保持謹慎態度，但基於中國開始緩慢走出衰退，因此將股票投資從增
速減緩的已發展市場，轉移至經濟有望在未來回穩的中國市場。瑞聯財富管理首席投資官韋立民
（Ｎｏｒｍａｎ　Ｖｉｌｌａｍｉｎ）指出，在去年退出中國市場後，該行開始重新進場，因為
經濟活動似乎已經觸底，而且中國政府可能會採取進一步的刺激措施。此外，由於與其他市場的
相關性較低，中國股票在全球投資組合的背景下提供了多元化收益。
　　另一瑞士銀行業者百達集團（Ｐｉｃｔｅｔ）的財富管理部門早前亦宣布，在中斷１８個多
月後再次買入中國股票，加入其他外國投資者的行列，押注中國經濟前景改善和監管干預減少。
百達在２０２０年１２月撤出中國股票。但該機構現在預計，強有力的刺激政策將在下半年和
２０２３年重新點燃增長勢頭，並且還認為股票估值具有吸引力。不過，到目前為止，百達對中
國股票的配置仍然很小，在其管理的投資組合中佔新興市場資產敞口的四分之一。
　　本土疫情突發給中國二季度經濟帶來巨大壓力，在政府穩增長一攬子政策發力下，當季經濟
勉力避開萎縮，實現了微幅正增長，但遜於預期且為九個季度最低水平。（ｗｌ）

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