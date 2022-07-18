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即市新聞

18/07/2022 17:38

【內房困局】外電稱監管擬為停貸購房者提供緩衝期，徵信暫無影響

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地爛尾樓業主停貸風波持續，恐釀成新一輪金融風險。據《
彭博》引述知情人士最新報道，內地金融管理部門正在考慮為因樓盤爛尾而停止還房貸的購房者
提供緩衝期，以緩釋房地產行業風險的蔓延。據悉，銀行將暫時擱置針對爛尾樓購房者暫停支付
房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的徵信不會受影響。具體的寬限期則將因地制宜，由地方
政府和銀行視項目情況決定。同時，銀行被要求新增信貸支持以幫助項目復工，地方政府也將協
助完成保交樓的任務。
　　一位知情人士更透露，監管部門已要求全國房地產按揭貸款規模最大的銀行－－中國建設銀
行（００９３９）（滬：６０１９３９）探索試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買
部分在建房地產項目並將其改建為公租房。
　　上述計劃或有助安撫購房者及短期修復市場對行業的悲觀情緒。當前全國已至少有８０個城
市逾２００個項目的業主們強制停止償還按揭貸款，廣發證券估計銀行受影響的資產約２萬億元
（人民幣．下同）左右，受此影響滬深３００銀行指數上周一度跌至逾兩年新低。
　　銀保監周日（１７日）再就斷供事件發聲，稱將指導銀行主動參與合理解決資金硬缺口的方
案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付，同時要求銀行有效
滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，努力保持房地產市
場運行平穩有序。（ｗｌ）

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