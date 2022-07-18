【ＦＯＣＵＳ】拜登中東行空手而返，普京黃雀在後訪伊朗

【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登風塵僕僕的中東之行，兩大任務－－施壓沙特增產石油、鞏固

阿拉伯聯盟遏制伊朗，實質成果雙雙欠奉，更因一張與沙特王儲ＭＢＳ的「碰拳」合照，招來劣

評如潮。所謂「螳螂捕蟬，黃雀在後」，拜登放言「不會讓中國、俄羅斯或伊朗填補真空」之際

，「北極熊」普京周二（１９日）就將前往德黑蘭，鞏固與伊朗以及土耳其的關係。



＊碰拳合照僅換來增加「產能」＊



自全美汽油均價上月初歷史性突破每加侖５美元，支持率跌破４０％大關（３８﹒５％）

的拜登，上周

奔波逾萬公里前往中東，先後到訪以色列、約旦河西岸，以及他２０２０年競逐總統時稱之為「

被

唾棄國家（ｐａｒｉａｈ）」的沙特。

重申美國在中東影響力、合作對抗伊朗以及中俄戰略競爭－－拜登此行的既定焦點，不經

意間遭一張相片搶去。事緣大權在握的沙特王儲ＭＢＳ，被指是沙特籍美國記者卡舒吉２０１８

年遭謀

殺的幕後黑手，拜登接掌白宮後頻頻對沙特出招（簽證禁令、解密９１１文件、停止出售攻擊性

武

器等）以示跟ＭＢＳ劃清界線，但就在周五（１５日），他卻跟ＭＢＳ握拳互碰致意，被解讀為

重拾與沙特

親密。

「碰拳」合照獲沙特國營媒體高調宣傳，但ＭＢＳ卻沒給出拜登想要的增加產量

（Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ）

承諾，而只是重申在２０２７年前將產能（Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｃａｐａｃｉｔｙ）提升至

每日１３００萬桶。沙特外交大

臣Ａｄｅｌ Ｊｕｂｅｉｒ更稱，石油不是政治武器、不是坦克，是否推出更多將根據市場需求

。



＊沙特拒選邊站，伊核威脅升溫＊



此外，被拜登視作外交勝利的沙特與以色列關係正常化的第一步，即前者向後者的航空公

司開放領空，也遭沙特潑冷水指，在以色列與「巴勒斯坦國」達成和平協議前，沙特不會與以

色列關係正常化。

對於拜登聲稱，「我們不會離開（中東），留下一個真空讓中國、俄羅斯或伊朗來填補」「

我們將尋求在此刻的基礎上，建立一個積極有原則的美國領導地位」，Ａｄｅｌ Ｊｕｂｅｉｒ

則稱，沙特

與美國和中國打交道互不排斥，「中國是我們最大的貿易夥伴，是沙特的大投資者。」

最為「打臉」的是，拜登信誓旦旦稱，「美國致力於確保伊朗永遠不會擁有核武器」話音

剛落，伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問就稱，「伊朗能幾天內輕鬆生產純度９０％的濃縮鈾…

…

在技術上已具備製造核彈的能力。」而隨著普京明日將啟程前往德黑蘭會見伊朗總統賴西和土

耳其總統埃爾多安，加上普京跟ＭＢＳ交情非淺，美國在中東的影響力正如同拜登脆弱的民望，

搖

搖欲墜。

