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即市新聞

18/07/2022 09:23

【新冠肺炎】業主隔離被撬家門消毒，廣州荔灣區：誠懇道歉並補償

　　《經濟通通訊社１８日專訊》繼上海後，廣州市也發生業主被集中隔離期間家門被撬「消毒
殺菌」事件。
　　廣州市荔灣區新冠肺炎疫情發布情況通報稱，７月８日，荔灣區海龍街道在核酸檢測篩查中
，發現邦華星際公寓住戶中有新冠病毒陽性人員。７月１０日凌晨，海龍街道、社區居委會、物
管工作人員對重點樓層８４戶住戶再次進行應急排查，在全程錄像下，逐戶開鎖排查後隨即給房
門貼上封條。同時，將樓棟外圍全面圍蔽，２４小時強化值守，確保住戶財產安全，並陸續為住
戶安裝新門鎖。上述應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。事件發生
後，海龍街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。
　
＊小區物業管理公司：懷疑有人逃避隔離＊
　
　　據微博照片顯示，大廈內的多個住家大門敞開，門鎖則遭拆除扔在地上，部分大門還貼有「
拒絕消毒處理」的封條。小區物業管理公司證實事件，稱懷疑有人「躲在家中」逃避隔離，因此
聯合多部門撬門搜查。
　　有業主表示，他們一座樓共有２００多個單位，早前在酒店集中隔離回家後，發現有１００
多戶門鎖被不知名部門暴力強拆，質疑這樣違規。有業主稱，他們此前並沒有收到通知或徵求意
見，因此不存在所謂戶主「拒絕消毒處理」，根據內地《傳染病防治法》規定，有關部門不可強
制入戶。（ｃａ）
　
　

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