【香港政情】孫東：力爭內地數據過境香港，冀加快立網絡安全法

《經濟通通訊社１８日專訊》「十四五」規劃支持香港建設「國際創新科技中心」，上屆政

府曾提出大幅提高本地研發開支，佔本地生產總值比率至１﹒５％，最終未能達標。新任創新科

技及工業局局長孫東接受《香港０１》表示要「實事求是」，希望５年任期內本地研發開支佔

ＧＤＰ不低於１﹒５％，即比現時科研經費增加了５０％，強調不能只靠政府，企業亦要加大投

入。他又透露，正與中國網信辦密切溝通，並將與內地商討數據在一定條件下過境香港的安排，

亦以此列為其中一個重要議程。



＊爭取發展數據產業＊



內地去年實施《數據安全法》，要求中國境內的組織和個人不得向任何外國司法部門和外國

執法部門提供存儲在中國境內的任何數據；網信辦之後要求掌握超過１００萬用戶個人資料的網

絡平台營運者赴國外上市，必須申報安全審查，政府部門將評估「關鍵信息基礎設施、核心數據

、重要數據或者大量個人資料被外國政府影響、控制、惡意利用的風險」。

孫東表示，香港作為中國一部分，當局正與網信辦密切溝通，其中一個重要議程是啟動與內

地政府聯絡機制，商討內地數據在一定條件下過境香港的安排。他說希望做到數據「過河」，那

麼香港的獨特優勢就出來，既符合香港特色，其他地方無法跟香港競爭。

孫東又指，立法會將討論《網絡安全法》，希望加快立法，在未落實前要研究採取手段，確

保數據來港，有助吸引其他企業，令香港成為數據集中地，「數據來，人才就來，企業、產業就

來，對今後智慧城市、數字經濟、人工智能都是好事。」



＊推動科研產業化＊



上屆政府投放逾１５００億元支持創科發展，行政長官李家超亦表明全力全速推動香港創科

，但面對困難不少，其中之一是本港創科強於科研部分，但在地產業化成效不算理想，「前鋪後

廠」仍然是主流，即香港只分到整個產業鏈中較上游的部分，例如商湯科技（０００２０）、大

疆的基本研究都在香港完成，但研究成果卻被帶回內地產業化。

對於如何更好推動科研轉化，孫東認為可從兩方面看，一是把香港放在整個大灣區，由香港

做基礎科研工作，交由大灣區城市作產業轉化，然後回到香港上市，是不錯選擇。



＊考慮香港獨特優勢＊



孫東指，香港要更加主動積極融入大灣區發展，建立完整的科創生態圈，當中需考慮香港固

有優勢、其他大灣區城市的特點，起互補作用，「深圳也好、東莞也好，它一定有其發展的產業

，香港也發展會跟它競爭，人家有優勢的（產業），我覺得香港也不一定去做。但反正有些產業

我們香港有優勢，內地或大灣區還未發展起來，香港可利用國際化優勢，大力去做。」他舉例指

，上屆政府一直強調生命健康科技，全世界很重視此產業，香港具備醫療、大學研究、社會認同

等優勢，最近政府亦啟動了「ＩｎｎｏＨＫ創新香港研發平台」。（ｈｙ）



