【新冠肺炎】環保署署長謝小華新冠病毒快測陽性，正進行隔離

《經濟通通訊社１８日專訊》環境及生態局發言人表示，環境及生態局常任秘書長（環境）
╱環境保護署署長謝小華對新冠肺炎快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行
隔離。
謝小華最近一次上班日期為上周五（１５日）。環境及生態局已為相關辦公室進行徹底清潔
及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，以及遵照？生防護中心的建議，安排相關職員接受檢
測。（ｃｌ）
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