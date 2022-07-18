【企業盈警】中國龍工（０３３３９）料中期盈利跌最多９２％

《經濟通通訊社１８日專訊》中國龍工（０３３３９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利將介乎７５００萬至１﹒５億元人民幣，比去年同期減少８４％至９２％。

該集團指，期內純利減少主因內地工程機械行業處於下行調整期，今年上半年工程機械市場

需求減少；新冠疫情對該集團上海基地的生產和經營活動產生負面影響，以及期內金融資產淨收

益同比下降。（ｗｈ）

