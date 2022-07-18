【企業盈警】山水水泥（００６９１）料中期盈利跌最少６０％

《經濟通通訊社１８日專訊》山水水泥（００６９１）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利按年跌不低於６０％，即比去年同期純利約１２﹒０４億元人民幣降至約４﹒８２億元人民幣

。

該集團指，純利下跌主因受疫情、氣候及市場需求下降影響，水泥銷售量減少，營業收入下

滑，而且原材料及煤電價升令成本增加。

該集團預期於８月５日公布業績。（ｗｈ）

