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18/07/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上周五（１５日）恒指低開２２９點，報２０５２２點。最高
跌９４點報２０６５６點，最低跌５３５點報２０２１５點。恒指收報２０２９７點，跌４５３
點或２﹒１９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒４億元人民幣，增加４０﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、恒生中國企業（０２８２８）
；淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、泡泡瑪特
（０９９９２）。
　　主板成交１２９５﹒５７億元增加１４﹒８％。其中港股通成交２９２﹒９億元，佔總成交
２２﹒６％。
　　騰訊控股跌２﹒９８％報３２５元，北水淨買入６﹒９億元；比亞迪股份升３﹒９６％報
２９４﹒２元，北水淨買入６﹒７億元；恒生中國企業跌２﹒１７％報７１﹒２元，北水淨買入
３﹒２億元。
　　藥明生物跌４﹒３４％報７６元，北水淨賣出２﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒５８％報
９﹒３２元，北水淨賣出１﹒８億元；泡泡瑪特跌９﹒２２％報２５﹒６元，北水淨賣出１﹒７
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　６﹒８９
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　６﹒７０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　３﹒２４
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　　２﹒１２
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　１﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒４３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒７７
　　泡泡瑪特　　　（０９９９２）　　　　　－１﹒６７
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－０﹒８８
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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