【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社１８日專訊》上周五（１５日）恒指低開２２９點，報２０５２２點。最高
跌９４點報２０６５６點，最低跌５３５點報２０２１５點。恒指收報２０２９７點，跌４５３
點或２﹒１９％。
按額度計算，北水全日淨流入２８﹒４億元人民幣，增加４０﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、恒生中國企業（０２８２８）
；淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、泡泡瑪特
（０９９９２）。
主板成交１２９５﹒５７億元增加１４﹒８％。其中港股通成交２９２﹒９億元，佔總成交
２２﹒６％。
騰訊控股跌２﹒９８％報３２５元，北水淨買入６﹒９億元；比亞迪股份升３﹒９６％報
２９４﹒２元，北水淨買入６﹒７億元；恒生中國企業跌２﹒１７％報７１﹒２元，北水淨買入
３﹒２億元。
藥明生物跌４﹒３４％報７６元，北水淨賣出２﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒５８％報
９﹒３２元，北水淨賣出１﹒８億元；泡泡瑪特跌９﹒２２％報２５﹒６元，北水淨賣出１﹒７
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ６﹒８９
比亞迪股份 （０１２１１） ６﹒７０
恒生中國企業 （０２８２８） ３﹒２４
協鑫科技 （０３８００） ２﹒１２
兗礦能源 （０１１７１） １﹒６７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －２﹒４３
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７７
泡泡瑪特 （０９９９２） －１﹒６７
長城汽車 （０２３３３） －０﹒８８
美團 （０３６９０） －０﹒４７
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