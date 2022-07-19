【國際要聞】英保守黨黨魁第３輪投票，剩４名挑戰者辛偉誠續領先

《經濟通通訊社１９日專訊》英國國會下院保守黨議員周一（１８日）舉行第３輪黨魁重選

投票，前財相辛偉誠繼續領先，得１１５票。前國防大臣莫佩琳得８２票，女外相卓慧思得７１

票，繼續排第２及第３。

下議院外交事務委員會主席董勤達僅得３１票出局，餘下４名挑戰者，將於周二（１９日）

舉行第４輪投票。另一方面，下議院周一以３４９票對２３８票，通過對保守黨政府的信任投票

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