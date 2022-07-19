《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯總統普京日內啟程訪問伊朗，他將在德黑蘭與伊朗和土
耳其總統舉行雙邊及三邊會談。
普京將在德黑蘭當地時間下午，開始在伊朗的訪問行程，首先將會晤伊朗總統萊西，然後將
與伊朗最高領袖哈梅內伊會面。普京隨後將與土耳其總統埃爾多安進行單獨會談。預計他們將討
論烏克蘭問題，包括烏國港口糧食出口問題。
此次會談結束後，將就敘利亞等問題舉行三方會談，並發表聯合聲明。（ｊｆ）
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19/07/2022 11:25
【國際要聞】俄羅斯總統普京啟程訪問德黑蘭，參加伊俄土三國峰會
《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯總統普京日內啟程訪問伊朗，他將在德黑蘭與伊朗和土
耳其總統舉行雙邊及三邊會談。
普京將在德黑蘭當地時間下午，開始在伊朗的訪問行程，首先將會晤伊朗總統萊西，然後將
與伊朗最高領袖哈梅內伊會面。普京隨後將與土耳其總統埃爾多安進行單獨會談。預計他們將討
論烏克蘭問題，包括烏國港口糧食出口問題。
此次會談結束後，將就敘利亞等問題舉行三方會談，並發表聯合聲明。（ｊｆ）
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