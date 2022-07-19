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19/07/2022 08:54

【虛幣世界】市場料本輪加息只有四分三厘，加密貨幣造好

　　《經濟通通訊社１９日專訊》比特幣重返至２２０００美元水平，以太幣亦曾升至１６００
美元後輕微回吐，市場分析相信投資者對全球經濟復甦開始有正面看法，加上預計本輪加息只會
加四分三厘，而不是一厘，美股表現先升後回，帶動其他加密貨幣走勢，ＥＴＣ和ＡＮＤ分別上
漲了１３％和１０％以上。
　　資產管理公司Ａｒｃａ投資組合管理副總裁　Ｈａｓｓａｎ　Ｂａｓｓｉｒｉ　表示，加密
貨幣這一兩個星期表現看好，但仍必須保持謹慎，因為仍然面臨所有這些宏觀經濟逆風，而且目
前仍沒有新的資本流入這個空間，目前只是加密貨幣投資者的互相交易。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２３１４﹒７４元（美元．下同），跌０﹒５３％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５５８﹒３９元，跌１﹒４３％；艾達幣報
０﹒４８８２元，跌０﹒４５％；瑞波幣報０﹒３６２８元，跌０﹒６６％。（ｕｌ）
　
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