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19/07/2022 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒２億人幣，買騰訊沽小鵬

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１２６點，報２０７１９點。最高跌８７點報
２０７５８點，最低跌２９６點報２０５４９點。恒指收報２０６６１點，跌１８５點或
０﹒８９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒２億元人民幣，增加１１９％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是小鵬汽車（０９８６８）、吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）。
　　主板成交８３９﹒８２億元減少２７﹒７％。其中港股通成交１７５﹒２億元，佔總成交
２０﹒９％。
　
＊騰訊視頻推數字人民幣＊
　
　　騰訊視頻於近日推出了數字人民幣消費紅包活動，通過安卓客戶端發放消費紅包，鼓勵用戶
使用數字人民幣在線支付。據了解，試點地區的用戶通過數字人民幣ＡＰＰ註冊開通微眾銀行（
微信支付）錢包，推送子錢包至騰訊視頻後，即可在騰訊視頻個人中心的活動頁面領取並使用價
值１０元人民幣的消費紅包。用戶在騰訊視頻安卓客戶端使用數字人民幣購買會員時，可直接享
受對應金額的抵扣優惠。
　　　目前，微信、騰訊視頻等應用已陸續接入數字人民幣生態體系，下一階段，騰訊　
（００７００）將繼續推動旗下各產品開通數字人民幣支付。
　　騰訊控股升０﹒１８％報３３３﹒２元，北水淨買入４﹒３億元；中國移動升０﹒５％報
５０﹒１５元，北水淨買入１﹒７億元；美團跌０﹒３２％報１８９﹒１元，北水淨買入１﹒２
億元。
　　小鵬汽車跌５﹒６２％報１０７﹒５元，北水淨賣出２億元；吉利汽車跌２﹒０２％報
１６﹒５元，北水淨賣出１﹒１億元；快手跌１﹒７３％報７９﹒３５元，北水淨賣出０﹒５億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒３２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒７０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒１７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒１３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　－２﹒０４
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒０６
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒４６
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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