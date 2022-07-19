【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒２億人幣，買騰訊沽小鵬

《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１２６點，報２０７１９點。最高跌８７點報

２０７５８點，最低跌２９６點報２０５４９點。恒指收報２０６６１點，跌１８５點或

０﹒８９％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒２億元人民幣，增加１１９％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多

的依次是小鵬汽車（０９８６８）、吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）。

主板成交８３９﹒８２億元減少２７﹒７％。其中港股通成交１７５﹒２億元，佔總成交

２０﹒９％。



＊騰訊視頻推數字人民幣＊



騰訊視頻於近日推出了數字人民幣消費紅包活動，通過安卓客戶端發放消費紅包，鼓勵用戶

使用數字人民幣在線支付。據了解，試點地區的用戶通過數字人民幣ＡＰＰ註冊開通微眾銀行（

微信支付）錢包，推送子錢包至騰訊視頻後，即可在騰訊視頻個人中心的活動頁面領取並使用價

值１０元人民幣的消費紅包。用戶在騰訊視頻安卓客戶端使用數字人民幣購買會員時，可直接享

受對應金額的抵扣優惠。

目前，微信、騰訊視頻等應用已陸續接入數字人民幣生態體系，下一階段，騰訊

（００７００）將繼續推動旗下各產品開通數字人民幣支付。

騰訊控股升０﹒１８％報３３３﹒２元，北水淨買入４﹒３億元；中國移動升０﹒５％報

５０﹒１５元，北水淨買入１﹒７億元；美團跌０﹒３２％報１８９﹒１元，北水淨買入１﹒２

億元。

小鵬汽車跌５﹒６２％報１０７﹒５元，北水淨賣出２億元；吉利汽車跌２﹒０２％報

１６﹒５元，北水淨賣出１﹒１億元；快手跌１﹒７３％報７９﹒３５元，北水淨賣出０﹒５億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒３２

中國移動 （００９４１） １﹒７０

美團 （０３６９０） １﹒１７

中國海洋石油 （００８８３） １﹒１３

藥明生物 （０２２６９） ０﹒３８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小鵬汽車 （０９８６８） －２﹒０４

吉利汽車 （００１７５） －１﹒０６

快手 （０１０２４） －０﹒４６

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒３１

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