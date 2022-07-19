【新冠肺炎】賀一誠：全澳處於「相對靜止」狀態，有效壓制疫情

《經濟通通訊社１９日專訊》澳門行政長官賀一誠今日到民防行動中心，聽取新型冠狀病毒

感染應變協調中心及民防架構成員匯報一個月以來應對這一波疫情的抗疫工作匯報，並統籌及部

署下一階段的防疫抗疫工作，指示各部門必須查找不足及時完善和全力做好以盡快達至社會面清

零，讓社會早日回復到正常運作的軌道。

賀一誠表示，今次病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５傳播速度快，隱匿性強，疫情形勢比過

往任何時候都更複雜、更嚴峻。特區政府就今次疫情持續研判風險，並在內地抗疫專家團隊的支

援和指導下，有序採取了一系列措施，全面從嚴從細防控疫情。

他指出，特區政府自７月１１日起暫停所有非維生必需的工商業活動，讓全澳處於「相對靜

止」狀態，減少社會面人與人之間的流動，並進行多輪全民核酸檢測、流行病學調查、風險人群

管控，在全體市民和商戶共同努力下，有效壓制疫情。

賀一誠強調，特區所有部門必須各司其職和通力合作，要以保障居民生命安全和健康作為首

要任務，從速控制疫情、維護民生需求、確保社會穩定，早日達至「動態清零」的最終目標。

（ｃｗ）

