  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/07/2022 17:21

【夜期時段】即月期指最新報２０６７８點，升２０點，高水１７點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６８８點，升３０點，高水
２７點，最新報２０６７８點，升２０點，高水１７點，合約成交３８４張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７１０５點，升９點，高水８點，最新報７１０５點，升９
點，高水８點，合約成交２１０張。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話19/07/2022
內地疫情升溫大行看淡　體品股餐飲股普遍下挫
人氣文章財經熱話19/07/2022
藥明生物發盈喜料中期利潤大增曾飆半成　康龍化成料盈利微升股價受壓
人氣文章財經熱話19/07/2022
【英鎊弱勢】聚焦英國經濟數據　東亞料英鎊兌美元1.2阻力大
人氣文章財經熱話19/07/2022
《午市前瞻》專家料油價企穩百美元上行有望 中海油年底試13元
人氣文章財經熱話19/07/2022
【航運股】東方海外逆市漲2%冠藍籌　黃師傅拆解跑贏同業原因！
人氣文章專訪19/07/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭的炮彈即將耗盡（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金