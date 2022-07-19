【夜期時段】即月期指最新報２０６７８點，升２０點，高水１７點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６８８點，升３０點，高水

２７點，最新報２０６７８點，升２０點，高水１７點，合約成交３８４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１０５點，升９點，高水８點，最新報７１０５點，升９

點，高水８點，合約成交２１０張。

