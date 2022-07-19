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即市新聞

19/07/2022 16:07

【虛擬保險】保泰：第五波疫情以來自願醫保銷售強，每月售逾千單

　　《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）行政總裁顏耀輝表示
，第五波疫情爆發以來，自願醫保銷售強勁，每月銷售逾千張單，此趨勢亦在第二季持續，約３
成的人在網上搜尋「自願醫保」時會加上「Ｂｏｗｉｅ」，認為用戶搜尋反映對公司產品有興趣
，有信心此後會成為客戶，對公司前景看法正面。
　
＊夥默克藥業宣揚關注女性健康＊
　
　　Ｂｏｗｔｉｅ宣布與全球領先科學與科技公司默克藥業（香港）有限公司（Ｍｅｒｃｋ）簽
署合作備忘錄，共同加強對女性健康的支援，及提高大眾對糖尿病等潛在健康風險的防範意識。
　　Ｂｏｗｔｉｅ將向其特選團體醫保客戶提供由Ｍｅｒｃｋ推出的手機應用程式「
Ｇｌｙｃｏｌｅａｐ」，幫助他們以智能方式輕鬆管理飲食習慣。據介紹，用戶於手機應用程式
上載食物照片後，註冊營養師將就健康指數為該食物評分並向用戶提供飲食建議，透過一對一的
模式指導用戶如何吃得健康。
　　同時，Ｂｏｗｔｉｅ籌備一項女性健康管理計劃，例如針對香港女性而設的全面婦科檢查，
以及由專業醫生跟進的健康諮詢服務，讓客戶能定時監察自身狀況。
　　Ｂｏｗｔｉｅ與Ｍｅｒｃｋ將在第五屆香港女人節舉辦一系列座談會和體驗活動，從而加強
香港女性的保健意識及知識。雙方計劃在未來製作並推廣一系列以「女性健康」和「糖尿病」為
主題的醫學資訊，鼓勵香港女性儘早進行自我健康管理、定期進行身體檢查，實踐「預防勝於治
療」的理念。（ａｃ）
　
　

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