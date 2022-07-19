【中概焦點】據報中國監管機構擬對滴滴處以逾１０億美元罰款

《經濟通通訊社１９日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士表示，中國監管機構準備對滴

滴數據泄露事件，處以逾１０億美元罰款。

報道指，這一處罰可能促使中國政府解除對滴滴新用戶註冊的禁令，並允許滴滴的移動應用

在國內應用商店重新上架。

報道又指，在這項處罰決定後，滴滴還可能在香港啟動上市計劃。滴滴方面暫未置評。

（ｂｉ）

