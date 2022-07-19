  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/07/2022 18:03

【中概焦點】據報中國監管機構擬對滴滴處以逾１０億美元罰款

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士表示，中國監管機構準備對滴
滴數據泄露事件，處以逾１０億美元罰款。
　　報道指，這一處罰可能促使中國政府解除對滴滴新用戶註冊的禁令，並允許滴滴的移動應用
在國內應用商店重新上架。
　　報道又指，在這項處罰決定後，滴滴還可能在香港啟動上市計劃。滴滴方面暫未置評。
（ｂｉ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事19/07/2022
《神州經脈》6月規上工業增加值加快回升　滬指悶漲外資急撤百億
人氣文章財經熱話19/07/2022
內地疫情升溫大行看淡　體品股餐飲股普遍下挫
人氣文章財經熱話19/07/2022
藥明生物發盈喜料中期利潤大增曾飆半成　康龍化成料盈利微升股價受壓
人氣文章財經熱話19/07/2022
【英鎊弱勢】聚焦英國經濟數據　東亞料英鎊兌美元1.2阻力大
人氣文章財經熱話19/07/2022
《午市前瞻》專家料油價企穩百美元上行有望 中海油年底試13元
人氣文章財經熱話19/07/2022
【航運股】東方海外逆市漲2%冠藍籌　黃師傅拆解跑贏同業原因！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金