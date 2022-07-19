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19/07/2022 16:31

【新冠肺炎】本港新增３２５６宗確診，本地個案３０１９宗

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
３２５６宗新冠肺炎確診，包括１２１７宗核酸檢測陽性，１８０２宗快測經覆檢陽性，另有
２３７宗輸入個案，當中１２２宗在機場發現，８９宗在檢疫酒店發現，２６宗離開檢疫酒店後
確診。
　　輸入個案來自５４個國家，５９宗來自英國，２４宗來自美國，１８宗來自新加坡，１６宗
來自菲律賓，１２宗分別來自印度和加拿大。
　
＊新增４宗死亡個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增４宗死亡個案，涉１男３女，年
齡介乎９０歲９９歲，１位來自院舍，１位打２針，１位打１針，２位無打針。死為為９９歲女
患者，已打２針，無長期病，在家中發現快測陽性，送往東區醫院急症室，７月８日下午發燒，
無肺花，ＣＴ值１７﹒３，在內科留意，７月１０日開始惡化，血含氧量下跌，７月１８日離世
；９６歲男患者，無打針，有膽發炎、腎衰竭等問題，６月２９日發燒送院，核酸檢測陽性、血
壓偏高，處方抗病毒藥，６月３０日穩定轉院，隨後發現白血球上升，血含氧量下跌，有氣促等
問題，７月１８日離世。
　　９２歲女患者有心房顫動問題，發燒氣促送往大埔醫院，核酸檢測陽性，ＣＴ值大於３０，
處方抗生素、特效藥和類固醇等，７月１８日離世；９０歲女患者沒有接種疫苗，有心房顫動、
高血壓問題，快測陽性，搶救後於急症室離世。
　
＊新增３間院舍爆疫＊
　
　　張竹君指，再多３間院舍爆疫，涉及輝濤護老院（屯門分院）和友愛屯門護老院等。
（ｈｙ）

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