【聚焦人幣】人幣中間價貶４點子，報６﹒７４５１

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４５１，

較上個交易日跌４點子，上個交易日報６﹒７４４７。

美國聯儲局大幅加息１厘的機會降低，美元連續第３個交易日下跌，美匯指數周一紐約尾盤

跌０﹒５８％，至１０７﹒４３，盤中最低觸及１０６﹒８９，是一周最低。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４５１ ＋４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８３８９ ＋３４１﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８７９１ ＋６２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９３ ＋０﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０５７６ ＋４３７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９２２ ＋２１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１４８０ －１７５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８２６７ ＋２８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８９８６ －１４６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１９４７ ＋１２０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０１ ＋８﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒４７４０ ＋３２２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３９２ ＋７５﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒３４００ －３２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

