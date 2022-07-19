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19/07/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶４點子，報６﹒７４５１

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４５１，
較上個交易日跌４點子，上個交易日報６﹒７４４７。
　　美國聯儲局大幅加息１厘的機會降低，美元連續第３個交易日下跌，美匯指數周一紐約尾盤
跌０﹒５８％，至１０７﹒４３，盤中最低觸及１０６﹒８９，是一周最低。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４５１　　　＋４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８３８９　＋３４１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８７９１　　＋６２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９３　　　＋０﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０５７６　＋４３７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９２２　　＋２１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１４８０　－１７５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８２６７　　＋２８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８９８６　－１４６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１９４７　＋１２０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０１　　　＋８﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒４７４０　＋３２２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３９２　　＋７５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒３４００　　－３２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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