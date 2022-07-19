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19/07/2022 12:00

【內房困局】惠譽：料當局介入爛尾樓阻違約，惟若失敗更加劇風險

　　《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構惠譽發表報告，預料中國當局或會介入阻止按揭貸款
違約廣泛蔓延，不過若政府介入失敗，不僅難以重建買家信心，更會加劇內房開發商的流動性壓
力，變相考驗銀行體系的穩定性。
　　惠譽認為，斷供事件反映嚴格監管託管帳戶的重要性，不預期地方政府會放鬆對有關資金使
用的限制，但局部放寬政策應有助提振市場情緒，並紓緩內房流動性壓力。有關違約不會直接影
響有評級的內銀，受影響按揭貸款佔有關內銀未償還住宅按揭貸款不足０﹒０１％。不過，如果
違約升級，將引致廣泛及嚴重的經濟及社會影響，若加上明年房地產市場壓力持續，銀行資產質
素下行風險將會上升。
　　惠譽預計，內房銷售下半年將會回穩，全年仍跌２５％至３０％，明年恢復低單位數增長。
若銷售復甦時間押後，將會對內房開發商的債務問題構成進一步影響，銀行信貸風險也會上升。
內銀股的房地產發展相關不良貸款已自２０２０年底的１﹒８％，升至２﹒７％，當中住宅按揭
不良貸款維持在０﹒３％。
　　惠譽相信，大部分內房開發商將繼續倚賴內部現金及出售資產，來應付到期償還的債務，而
面對有大額債務於２０２３年上半年到期的小型開發商，估計會利用債務置換至離岸債，以減低
對在岸營運及融資影響。（ｃｔ）

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