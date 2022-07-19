【新冠肺炎】全國昨新增陽性近７００宗，廣西北海增２３８宗本土

《經濟通通訊社１９日專訊》內地新冠疫情繼續升溫，全國昨日新增本土確診及無症狀感染

合計６９９宗。國家衛健委公布，１８日報告新增病例２３７宗。其中本土病例１９９宗（廣西

１３４宗，甘肅３２宗，四川１２宗，安徽６宗，廣東５宗，天津４宗，上海４宗，江西１宗，

重慶１宗），含５６宗由無症狀感染者轉為確診病例；無新增死亡或疑似病例。

昨日新增無症狀感染者５３９宗，其中境外輸入３９宗，本土５００宗（甘肅１９９宗，廣

西１０９宗，安徽７３宗，河南４５宗，上海１９宗，江西１３宗，四川１２宗，吉林９宗，廣

東９宗，天津７宗，山東２宗，北京１宗，江蘇１宗，浙江１宗）。



＊廣西北海增２３８宗本土，衛健委副主任赴當地指導防控＊



廣西昨日新增本土確診病例１３４宗均在北海市，含４９宗無症狀感染者轉為確診病例（均

在北海市），無症狀感染者１０９宗（北海市１０４宗；防城港東興市２宗；南寧市青秀區１宗

；柳州市柳江區１宗；欽州市浦北縣１宗）。消息指國家衛生健康委副主任李斌已在北海指導疫

情防控工作。

另外，四川成都爆疫，經基因測序，成都本次疫情屬ＶＯＣ╱Ｏｍｉｃｒｏｎ

ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變異株（即ＢＧ﹒２進化分支），在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列

。該變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是ＢＡ﹒２的１﹒２倍。成都全市酒吧、ＫＴＶ等各類

密閉空間、文化場所暫停營業。（ｃａ）

