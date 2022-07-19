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19/07/2022 09:40

【新冠肺炎】全國昨新增陽性近７００宗，廣西北海增２３８宗本土

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地新冠疫情繼續升溫，全國昨日新增本土確診及無症狀感染
合計６９９宗。國家衛健委公布，１８日報告新增病例２３７宗。其中本土病例１９９宗（廣西
１３４宗，甘肅３２宗，四川１２宗，安徽６宗，廣東５宗，天津４宗，上海４宗，江西１宗，
重慶１宗），含５６宗由無症狀感染者轉為確診病例；無新增死亡或疑似病例。
　　昨日新增無症狀感染者５３９宗，其中境外輸入３９宗，本土５００宗（甘肅１９９宗，廣
西１０９宗，安徽７３宗，河南４５宗，上海１９宗，江西１３宗，四川１２宗，吉林９宗，廣
東９宗，天津７宗，山東２宗，北京１宗，江蘇１宗，浙江１宗）。
　
＊廣西北海增２３８宗本土，衛健委副主任赴當地指導防控＊
　　
　　廣西昨日新增本土確診病例１３４宗均在北海市，含４９宗無症狀感染者轉為確診病例（均
在北海市），無症狀感染者１０９宗（北海市１０４宗；防城港東興市２宗；南寧市青秀區１宗
；柳州市柳江區１宗；欽州市浦北縣１宗）。消息指國家衛生健康委副主任李斌已在北海指導疫
情防控工作。
　　另外，四川成都爆疫，經基因測序，成都本次疫情屬ＶＯＣ╱Ｏｍｉｃｒｏｎ　
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變異株（即ＢＧ﹒２進化分支），在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列
。該變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是ＢＡ﹒２的１﹒２倍。成都全市酒吧、ＫＴＶ等各類
密閉空間、文化場所暫停營業。（ｃａ）

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