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19/07/2022 14:44

【內房困局】穆迪：料斷供事件續現，內房實力分化加劇

　　《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構穆迪發表報告預計，地產商持續面臨壓力，預計斷供
事件將會增加，停工潮蔓延將影響置業信心，買家或避開購買預售樓盤，傾向優質發展商，內房
或進一步分化，影響未來６至１２個月的房地產銷售。
　　穆迪預期，目前內地停工樓盤涉及的住宅按揭貸款，佔銀行抵押貸款總餘額一小部分，不足
０﹒０２％。不過事件將對內銀及內房有負面信用影響，按揭貸款違約增加，將導致財務實力有
差異的發展商進一步分化，金融機構和買家向優質發展商傾斜的民企項目。如果停工潮蔓延，將
進一步削弱置業信心，買家或避開購買預售樓盤，特別是財力較弱項目的營運現金。
　　銀行方面，發放新按揭貸款時，亦會設定更高的風險控制標準，不過以內銀較高的貸款損失
撥備，應能為相關貸款的違約率提供緩衝。地方政府則可能會加強控制，以降低項目竣工風險，
或限制內房來自預售項目的營運現金。
　　報告並進一步關注，如果出現項目建設推遲和房價大跌，業主更有誘因斷供，發展商最終可
能要自行承擔財務義務。一旦物業被強制出售，仍無法覆蓋按揭貸款，發展商需向銀行彌補差額
，但內房財務狀況本身已疲弱，履行義務的能力存不確定性。（ｄｗ）

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