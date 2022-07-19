【內房困局】朱光耀：中國面臨房地產硬著陸，政府需要介入

《經濟通通訊社１９日專訊》據《彭博》引述前中國政府官員警告，中國面臨房地產行業硬

著陸的風險，政府需要介入，以解決開發商的流動性緊張問題以及近期的房貸斷供現象。

國務院參事、２０１０年至２０１８年期間擔任財政部副部長的朱光耀周一（１８日）在一

場線上論壇上表示，預防房地產行業「硬著陸」的風險應該是首要任務，並給予認真的關注，地

方政府需要妥善處理房貸斷供現象，要嚴加防範、防止其蔓延和引發銀行業危機。

他建議，應加強對預售資金的監管，地方政府也應加強監控住房項目的交付情況，有關部門

並應妥善處理開發商違約風險，並針對性地採取措施，解決房地產公司的流動性問題，呼籲改革

房地產預售模式，並增加已建成房屋在銷售總額中的量額。

曾任湖南省副省長的國務院參事室研究員韓永文建議，可以允許地方政府將部分明年的專項

債券提前到今年發行，以擴大政府投資。韓永文表示，人行應該下調利率以刺激企業借貸需求。

他說，應避免下調存款準備金率或擴大貨幣供應量，因為雖然銀行間流動性非常充裕，但一直難

以流入實體經濟。



＊中國房地產連環爆，傳要求國有銀行介入＊



另外，有外媒報道指出，內地將允許爛尾樓房貸戶緩繳，同時要求建設銀行出面與地方政府

協商成立基金，接手尚未找到買家的爛尾樓盤。

綜合《彭博》等外媒報道，中國銀保監會已經責令銀行給予房企金融支持，以免掀起房企倒

閉潮，且為安撫爛尾樓房貸戶情緒，也可能允許爛尾樓房貸戶暫時停繳貸款，寬限期內不會受罰

，也不影響信用。（ｊｔ）

