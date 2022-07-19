【新冠肺炎】台灣增２﹒６萬宗本土確診，３７宗死亡續創２個月低

《經濟通通訊社１９日專訊》台灣新增本土確診個案２６７７９宗，各市確診數字持續下降

，其中新北市４８３２宗、台中市３４０８宗、高雄市２９２２宗、台北市２８４８宗。另新增

死亡個案３７宗，續創自５月２５日以來近２個月新低。（ｊｔ）

