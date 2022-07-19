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19/07/2022 14:30

【新冠肺炎】台灣增２﹒６萬宗本土確診，３７宗死亡續創２個月低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》台灣新增本土確診個案２６７７９宗，各市確診數字持續下降
，其中新北市４８３２宗、台中市３４０８宗、高雄市２９２２宗、台北市２８４８宗。另新增
死亡個案３７宗，續創自５月２５日以來近２個月新低。（ｊｔ）

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