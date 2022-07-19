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19/07/2022 10:11

【內房困局】標普：內房債券爛尾難永續，至少兩成房企有破產風險

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地金融管理部門正在考慮為因樓盤爛尾而停止還房貸的購房
者提供緩衝期，但很可能只是權宜之計，房地產行業前景不改善，中國發展商面對的流動性困境
只會愈來愈大。
　　標普發表報告指出，中國發展商債券的交換和延期要約不可能永遠進行下去，因為投資者不
會長期對問題債券保持寬容，債務延期只能贏得時間，不能從根本上化解過剩的槓桿。標普預測
，如果無法再融資，其評核的中國發展商至少已經有五分之一可能陷入資不抵債的境況。
　　標普明確指出，中國房地產行業的困境能否被解決，很大程度上取決於今年下半年到明年第
一季度住宅銷售復甦的水平。標普認為，如果銷售形勢不能好轉，債券持有者將拒絕發展商提出
的延期要約，更有可能通過整體重組或法庭解決方式來推進自己的主張，發展商的流動性風險將
演變為破產風險。
　　評級機構提出的擔憂，已經在龍頭房企中國恒大（０３３３３）上漸顯。恒大因無法歸還旗
下房車寶產品的一筆戰略投資，遭一家名為佳盛環球（Ｔｏｐ　Ｓｈｉｎｅ）的公司向香港高等
法院提出清盤呈請，涉及債權金額為８﹒６２５億元。聯交所警告，針對恒大的清盤呈請必須要
被撤回或被解除，並且解除任何清盤人的任命，否則恒大不可復牌。（ｅｙ）
　

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