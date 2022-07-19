【大國博弈】英國金融時報：美眾議院議長佩洛西計劃８月訪台

《經濟通通訊社１９日專訊》英國《金融時報》周二（１９日）引述多名消息人士指，美國
國會眾議院議長佩洛西計劃今年８月率領國會代表團訪問亞洲，其中包括台灣，這將是２５年以
來首次有現任美國眾議院議長訪台。
現年８２歲的佩洛西今年稍早時候曾計劃訪問台灣，遭大陸的外交部嚴正交涉，聲言會採取
措施堅定捍衛國家主權領土完整，結果佩洛西因確診新冠肺炎病毒，推遲訪問亞洲計劃。
（ｅｙ）
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