【人行操作】路透：逾四成受訪者預計７月五年期ＬＰＲ將下調

《經濟通通訊社１９日專訊》內地「爛尾樓」停貸事件蔓延，雖然監管層和銀行等都做出積

極表態，但市場憂慮未消。路透調查顯示，中國經濟在６月顯現觸底勢頭，受訪者認為７月一年

期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）沒有調整的必要，但與房地產息息相關的五年品種，則有逾四成

預計會下調。考慮到５月五年期ＬＰＲ已有１５個基點（ｂｐ）的大幅單獨下調，預測７月五年

期ＬＰＲ會續降的受訪者中，認為本次下調５－１０個ｂｐ的可能性較大，具體還看監管層認為

停貸事件影響的嚴重程度，以及想扶助的力度而定。

本次參與調查的市場人士有２２位，全部都認為一年期ＬＰＲ不會變動，有９位認為五年期

ＬＰＲ會下調。

２０２１年１２月和今年１月，人行先後將一年期ＬＰＲ下調了５和１０個ｂｐ，隨後一直

持穩在３﹒７％；五年期品種在今年１月下調５ｂｐ後，又在５月單獨下調了１５個ｂｐ至

４﹒４５％，５月這次意外大幅度調整，被市場解讀為定向救樓市。作為ＬＰＲ錨的中期借貸便

利（ＭＬＦ）利率，上周人行對７月到期的ＭＬＦ等量平價續做，一年期２﹒８５％的水平已連

續第六個月持穩。（ｗｌ）

