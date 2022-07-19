【內房困局】花旗：銀保監或以過橋貸款及併購助達到「保交樓」

《經濟通通訊社１９日專訊》內地房地產爛尾風暴愈演愈烈，恐引發系統性金融危機，花旗

發表報告認為，針對內地爛尾樓業主停貸，銀保監或引導銀行加大信貸支持力度，確保住房項目

完工，過橋貸款及併購可以為未完成項目融資，達到「保交樓」的實用方法，可紓緩按揭貸款資

產質素問題。

不過，花旗預計，停貸或產生其他影響，包括託管帳戶管理可能收緊，發展商再融資及去庫

存難度增加；銀行風險偏好下降，影響置業人士情緒；發展商開展新項目動力受抑制，地方政府

土地銷售收入將受打擊，地方政府融資平台債券違約風險更大。

花旗進行的壓力測試結果顯示，當房價調整１５％、交易量下降４０％，發展商貸款的不良

貸款率將大幅上升５個百分點，導致內銀今年收入減少７％。假設不良貸款覆蓋率下限為

１５０％，在違約情況下貸款損失為１００％，花旗覆蓋的大多數銀行均有足夠盈利及超額撥備

緩衝，以覆蓋今年２％的按揭貸款不良生成率，以及２０％的發展商貸款不良貸款生成率。

報告又認為，中央已做好準備，透過引入金融穩定保障基金作為最後防線，防範跨行業系統

性風險。（ｃａ）

