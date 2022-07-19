  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/07/2022 15:13

【內房困局】花旗：銀保監或以過橋貸款及併購助達到「保交樓」

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地房地產爛尾風暴愈演愈烈，恐引發系統性金融危機，花旗
發表報告認為，針對內地爛尾樓業主停貸，銀保監或引導銀行加大信貸支持力度，確保住房項目
完工，過橋貸款及併購可以為未完成項目融資，達到「保交樓」的實用方法，可紓緩按揭貸款資
產質素問題。
　　不過，花旗預計，停貸或產生其他影響，包括託管帳戶管理可能收緊，發展商再融資及去庫
存難度增加；銀行風險偏好下降，影響置業人士情緒；發展商開展新項目動力受抑制，地方政府
土地銷售收入將受打擊，地方政府融資平台債券違約風險更大。
　　花旗進行的壓力測試結果顯示，當房價調整１５％、交易量下降４０％，發展商貸款的不良
貸款率將大幅上升５個百分點，導致內銀今年收入減少７％。假設不良貸款覆蓋率下限為
１５０％，在違約情況下貸款損失為１００％，花旗覆蓋的大多數銀行均有足夠盈利及超額撥備
緩衝，以覆蓋今年２％的按揭貸款不良生成率，以及２０％的發展商貸款不良貸款生成率。
　　報告又認為，中央已做好準備，透過引入金融穩定保障基金作為最後防線，防範跨行業系統
性風險。（ｃａ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話19/07/2022
藥明生物發盈喜料中期利潤大增曾飆半成　康龍化成料盈利微升股價受壓
人氣文章財經熱話19/07/2022
【英鎊弱勢】聚焦英國經濟數據　東亞料英鎊兌美元1.2阻力大
人氣文章財經熱話19/07/2022
《午市前瞻》專家料油價企穩百美元上行有望 中海油年底試13元
人氣文章財經熱話19/07/2022
【航運股】東方海外逆市漲2%冠藍籌　黃師傅拆解跑贏同業原因！
人氣文章專訪19/07/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭的炮彈即將耗盡（有片）
人氣文章開市Good Morning19/07/2022
黃瑋傑：藥明生物發盈喜後不宜追　料廿天線具支持力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金