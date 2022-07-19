【新冠肺炎】水泉澳邨城泉樓強檢發現１３宗陽性７宗不確定個案

《經濟通通訊社１９日專訊》政府表示，沙田水泉澳邨城泉樓完成強制檢測，受檢測的

１６９０名市民中，發現１３宗陽性檢測個案和７宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護

中心會安排跟進。

行動中，當局派員到訪約７１０戶，當中１３３戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進

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