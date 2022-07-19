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19/07/2022 09:09

【香港政情】譚耀宗：夏寶龍指警惕反中亂港人士非指政見不同者

　　《經濟通通訊社１９日專訊》全國港澳研究會昨日舉行專題研討會，有份與會的全國人大常
委譚耀宗今早在電台節目上表示，港澳辦主任夏寶龍昨日的發言清楚總結「一國兩制」經驗以及
未來如何走下去，實踐「一國兩制」新篇章。他又說，夏寶龍提到的反中亂港分子，並不是指一
般的不同意見人士，這些都是要團結的對象，夏寶龍所指的反中亂港者是更嚴重的行為，這些人
在２０１９年前一定有存在。
　　譚耀宗指，夏寶龍是呼籲大家防範未然，認為受西方勢力支撐的反中亂港者會死心不息，只
待何時發作，因此提醒大家這是不可接受、不要被人搞破壞。
　　譚耀宗強調，「一國兩制」最高原則是要維護國家主權、安全及發展制益，如果受到嚴重挑
戰是不能接受，香港維持獨特優勢，亦不能影響內地社會主義制度，要互相尊重共同發展。「一
國兩制」是國家與香港的根本利益，以往或被人混淆視聽，大家的認識表面，包括一些前特區官
員，今次講話則加深了大家認識。
　　至於應否加快基本法２３條立法，譚耀宗認為，特區政府一定會做，但新一屆政府剛成立，
工作千頭萬緒，或有更急切的事要處理，可待特區政府安排。（ｃｌ）

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