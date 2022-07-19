【國安立法】社民連刪涉違國安法帖文，吳文遠稱反對派空間狹窄

《經濟通通訊社１９日專訊》社會民主連線主席陳寶瑩早前發聲明指，社民連在強大壓力下

刪除被指涉嫌違反《港區國安法》的網上貼文。社民連秘書長吳文遠今日回應稱，不能透露曾否

被警方國安處約見，亦不能透露警方有否要求刪除帖文內容。他表示，反對派的空間狹窄，但社

民連會在夾縫中繼續爭取訴求。（ｃｌ）（ｚｚ）

