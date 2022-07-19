【企業盈警】正大企業（０３８３９）料中期盈轉虧５００萬美元

《經濟通通訊社１９日專訊》正大企業（０３８３９）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損約５００萬元
（美元．下同），去年同期錄綜合溢利６７０萬美元。
該集團指，轉盈為虧主因工業業務表現未如理想，合營企業易初明通投資應佔溢利預期將從
去年上半年度溢利５５０萬元惡化至今年上半年虧損約５００萬元。
該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）
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