【企業盈喜】康耐特光學（０２２７６）料中期盈利增不少於４０％

《經濟通通訊社１９日專訊》康耐特光學（０２２７６）公布，預期截至６月３０日止中期

盈利按年增長不少於４０％。

該集團指，純利上升主因銷量增加導致收入增加；美元兌人民幣升值導致匯兌收益增加，以

及償還銀行借款導致財務費用減少。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

