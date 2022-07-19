【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１億人幣，買騰訊沽恒生中國企業

《經濟通通訊社１９日專訊》昨日（１８日）恒指高開１８１點，報２０４７９點。最高升
５６８點報２０８６６點，最低跌３點報２０２９４點。恒指收報２０８４６點，升５４８點或
２﹒７％。
按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１億元人民幣，減少６４﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、小鵬汽車（０９８６８）；淨
賣出最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）、吉利汽車
（００１７５）。
主板成交１１６０﹒８９億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２６６﹒６億元，佔總成交
２３％。
騰訊控股升２﹒３４％報３３２﹒６元，北水淨買入４﹒３億元；比亞迪股份跌０﹒１４％
報２９３﹒８元，北水淨買入２﹒２億元；小鵬汽車跌１﹒５６％報１１３﹒９元，北水淨買入
１﹒１億元。
恒生中國企業升２﹒８７％報７３﹒２４元，北水淨賣出１０﹒４億元；美團升５﹒８６％
報１８９﹒７元，北水淨賣出２﹒２億元；吉利汽車升０﹒９６％報１６﹒８４元，北水淨賣出
２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ４﹒３２
比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２１
小鵬汽車 （０９８６８） １﹒０９
協鑫科技 （０３８００） ０﹒１９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －１０﹒３６
美團 （０３６９０） －２﹒２１
吉利汽車 （００１７５） －２﹒０１
藥明生物 （０２２６９） －１﹒４４
理想汽車 （０２０１５） －１﹒２２
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