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19/07/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１億人幣，買騰訊沽恒生中國企業

　　《經濟通通訊社１９日專訊》昨日（１８日）恒指高開１８１點，報２０４７９點。最高升
５６８點報２０８６６點，最低跌３點報２０２９４點。恒指收報２０８４６點，升５４８點或
２﹒７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１億元人民幣，減少６４﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、小鵬汽車（０９８６８）；淨
賣出最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）、吉利汽車
（００１７５）。
　　主板成交１１６０﹒８９億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２６６﹒６億元，佔總成交
２３％。
　　騰訊控股升２﹒３４％報３３２﹒６元，北水淨買入４﹒３億元；比亞迪股份跌０﹒１４％
報２９３﹒８元，北水淨買入２﹒２億元；小鵬汽車跌１﹒５６％報１１３﹒９元，北水淨買入
１﹒１億元。
　　恒生中國企業升２﹒８７％報７３﹒２４元，北水淨賣出１０﹒４億元；美團升５﹒８６％
報１８９﹒７元，北水淨賣出２﹒２億元；吉利汽車升０﹒９６％報１６﹒８４元，北水淨賣出
２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　４﹒３２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　２﹒２１
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　　１﹒０９
　　協鑫科技　　（０３８００）　　　　　　０﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１０﹒３６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒２１
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－２﹒０１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒４４
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－１﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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