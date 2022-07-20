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20/07/2022 11:38

【安倍遇刺】日本政府計劃９月２７日為安倍舉行國葬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據日媒周三（２０日）報道，岸田文雄內閣將於周五（２２日
）舉行內閣會議，確定在９月２７日星期一，在東京日本武道館，為遇刺身亡的前首相安倍晉三
舉行國葬。當日政府機關及學校將暫停開放。安倍將是日本戰後第２位獲安排國葬的已故首相，
但立憲民主黨及共產黨等在野黨反對國葬。（ｊｆ）

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