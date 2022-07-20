【虛幣世界】投資者看好以太幣合併，虛幣普漲

《經濟通通訊社２０日專訊》由於投資者普遍看好以太幣合併，加上隔晚美股大幅抽升，市

場預計本輪加息可能只有四分三厘，而非市場之前預計的一厘，道指升逾７００點並創下一個月

最大升幅，帶動加密貨幣普遍抽升，比特幣曾突破２３０００美元水平，最多升至２３７００美

元水平。

資產管理公司Ａｄｖｉｓｏｒ Ｓｈａｒｅｓ首席執行官諾亞哈蒙德表示，加密貨幣感覺目

前正處於這個價格低谷中，從底部反彈，然後達到頂部。在過去的一個月裏，以太幣一直在顯著

上漲，很高興看到積極的勢頭。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３２６２﹒１５元（美元．下同），跌０﹒５８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５２５﹒２５元，跌１﹒１１％；艾達幣報

０﹒５１３９元，跌０﹒２５％；瑞波幣報０﹒３７０２元，跌０﹒７０％。（ｕｌ）



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