【新冠肺炎】上海延長核酸亭免費檢測服務至８月底

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市疫情防控核酸篩查專班負責人劉平
今日在上海疫情防控發布會上表示，上海常態化核酸檢測點將繼續提供免費檢測服務至今年８月
３１日。
即日起至８月３１日，市民應每周至少進行１次核酸檢測。市民若７天內無核酸檢測記錄將
會被賦黃碼。
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